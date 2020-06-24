За последние сутки в Одессе один человек подхватил COVID-19, в области — 37

За последние сутки в регионе зарегистрированы 37 новых случаев заболевания, из них один — у одессита.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 24 июня в Одессе лабораторно подтверждено 315 случаев COVID-19 у жителей Одессы.

По данным на утро 24 июня, на стационарном лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 19 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 17 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 17 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице один человек находится в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет. Также 18 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.

Новых случаев COVID-19 у детей за последние сутки не зарегистрировано. Выздоровела девочка 2003 года рождения. На амбулаторном лечении в удовлетворительном состоянии находятся 10 детей с положительным тестом на COVID-19.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 14 одесситов, в числе которых двое медработников. По возрастному составу выздоровевших — один ребёнок, девять женщин в возрасте от 40 до 64 лет и четверо мужчин возрастом от 41 до 81 года.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 222 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 84 одессита.

Как сообщала Одесса News, по выражению председателя Одесской облгосадминистрации Максима Куцого, область выходит на очень опасное плато заболеваемости коронавирусом.