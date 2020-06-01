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В Одессе на прошлой неделе родились 183 малыша

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На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 183 новорожденных, что на 14 детей больше, чем на предыдущей неделе.

В числе новоиспеченных одесситов — три пары близнецов, сообщает официальный сайт города.

«Численное превосходство на минувшей неделе осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось на свет ровно сто. Маленькие одесситки также демонстрируют хорошие темпы прироста — за прошедшую неделю увидели свет 83 новорожденных девочки, что на 15 больше, чем на предыдущей неделе», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество родов на минувшей неделе приняли медики городского родильного дома №7, где появился на свет 51 младенец.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 169 новорожденных, в т.ч. две двойни.

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