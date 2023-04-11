Жизнь продолжается: 61 девочка и 62 мальчика родились в Одессе за неделю

За прошедшую неделю в Одессе появились на свет 123 малыша.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в числе новорожденных — одна двойня.

«Новорожденные мальчики на прошлой неделе получили количественное преимущество над девочками с минимальным преимуществом – на свет появились 62 маленьких одессита и 61 юная одесситка», — говорится в сообщении.

Подсчитано, что больше всего детей за прошлую неделю родилось в городском роддоме №7 – 37 детишек.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в Одессе родились 122 малыша. Все городские роддома города обеспечены электроэнергией, водой и теплом и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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