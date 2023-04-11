В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Шарапановский

12 марта в села Перелета, что в Балтской объединённой территориальной громаде Одесской области, прощались со своим земляком Сергеем Шарапановским.

Как сообщает городской голова Балты Сергей Мазур, защитник погиб под «горячим» Бахмутом, выполняя боевое задание.

Воина проводили в последний путь со всеми воинскими почестями.

Как сообщала Одесса News, защищая родную землю от российских захватчиков, 6 марта 2023 года, верный воинской присяге, в бою за Украину погиб житель села Майорское Захаровской громады Раздельнянского района Одесской области Игорь Грабаровский.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сергей Мазур/Facebook

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