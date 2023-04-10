В бою за Украину погиб житель Одесской области Игорь Грабаровский, светлая память

Защищая родную землю от российских захватчиков 6 марта 2023 года во время исполнения воинского долга, верный военной присяге, в бою за Украину погиб житель села Майорское Захаровской громады Раздельнянского района Одесской области Игорь Грабаровский.

Об этом сообщает в Facebook Захаровская громада.

«На поле адской битвы с российским агрессором погиб боевой товарищ, побратим, наводчик зенитного артиллерийского взвода роты огневой поддержки батальона морской пехоты в/ч А0216, матрос. Смерть Героя настигла в населённом пункте Угледар Волновахского района Донецкой области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что матрос Грабаровский с первого дня вооружённой агрессии 24 февраля 2022 года прибыл в военкомат. Без колебаний, без отговорок встал на защиту своей семьи, родной земли и каждого из нас.

В последний путь Игоря провожали всем селом, со всеми воинскими почестями…

Без Игоря остались его молодая жена Екатерина и двеое деток — Егор и Эвелина.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года в Бахмуте погиб житель посёлка Захаровка Раздельнянского района Одесской области, солдат 1-го стрелкового батальйона в/ч А1302 Сергей Квасняк.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Захаровская громада/Facebook

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