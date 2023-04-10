«Моряки» сыграли очередной матч — с «Александрией»

9 апреля в Александрии состоялся матч между футбольными командами «Черноморец» и «Александрия».

Как собщает официальный сайт ФК»Черноморец», приблизительно половину первого тайма «Александрия» пыталась наседать на ворота «моряков». Правда, ничего существенного хозяевам «моряки» создать не позволили.

«Непогодов по-настоящему вступил в игру однажды, отразив на 9-й минуте коварный удар Ковальца. Приблизительно с 30-й минуты стали возникать потенциально опасные ситуации во владениях Шевченко. Одна из них превратилась в гол, блестяще забитый Алефиренко. Наш футболист, сыграв в «стенку» с Демченко, обыграл в штрафной трёх александрийцев и открыл счёт – 1:0», — говорится в спортивном комментарии.

Отмечается, что вскоре забил Васильев, но арбитры зафиксировали офсайд у ассистировавшего Гучека.

Уже в компенсированное время тайма, получив второе предупреждение, покинул поле Демченко.

После перерыва «Черноморцу» было нелегко. Александрия приложила много сил, чтобы реализовать численное преимущество. На 52-й минуте опасно бил с 15 метров Цуриков (мяч прошёл над крестовиной). А через четверть часа удача улыбнулась Ковальцу. После углового Бабогло головой направил мяч во вратарскую, откуда капитан хозяев сравнял счёт — 1:1.

С этим счётом матч и завершился.

Таким образом, «Черноморец» продолжает свою беспроигрышную серию, насчитывающую уже шесть матчей.

Фото — ФК «Александрия».

Видео: ФК «Черноморец»

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