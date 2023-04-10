10 апреля — 79-я годовщина освобождения Одессы от фашистских захватчиков

В день празднования 79-й годовщины освобождения Одессы от фашистских захватчиков — 10 апреля — в городе будут усилены меры безопасности.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одеской области.

Отмечается, что на улицах правопорядок будут обеспечивать более полутысячи правоохранителей. Вход к памятным местам в честь освободителей Одессы будет осуществляться через пропускные пункты.

Недавно назначенный временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области полковник Иван Жук обратился к одесситам «с пониманием отнестись к превентивным мерам, которые будут приняты полицейскими. Мы работаем ради безопасности людей, сохранения спокойствия; здоровье и жизнь граждан для нас – приоритет. Одесса помнит и ценит подвиг всех, кто защищал родные земли от нацистских оккупантов, благодаря которым была одержана победа. Герои-освободители навсегда вошли в историю. Но в этот исторический день мы не должны забывать, что снова защищаем город и всю Украину от новых, русских, захватчиков. Поэтому призываем всех не пренебрегать мерами безопасности, сигналами воздушной тревоги, избегать скоплений возле памятных мест, быть бдительными и законопослушными. Наша сила в нашем единстве. Идём вместе к нашей победе».

Полиция призвала горожан соблюдать требования военного положения, всегда иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и напомнила о следующих запретах:

передвигаться по улицам после 12 часов ночи до 5 часов утра, кроме случаев необходимости пройти к укрытию во время воздушной тревоги;

продавать алкогольные напитки после 22 часов вечера;

продавать и использовать пиротехнические средства, в том числе фейерверки, хлопушки и петарды;

использовать символику национал-социалистического и тоталитарного режимов;

распивать алкогольные и слабоалкогольные напитки на улицах, в закрытых спортивных сооружениях, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и других запрещённых законом местах, а также находиться в общественных местах в пьяном виде, что оскорбляет человеческое достоинство и общественную мораль;

носить огнестрельное оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или устройства, кинжалы, финские ножи, кастеты или другое холодное оружие без предусмотренного законом разрешения.

Инфографика и видео: ГУ НП в Одесской области

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