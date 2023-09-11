Кабмин изменил правила закупок во время войны

Кабмин Украины изменил правила проведения публичных закупок в ходе военного положения: теперь для закупок на сумму от 50 тыс. грн, проведённых вне Prozorro, требуется отчёт и обоснование.

Об этом сообщила 8 сентября пресс-служба Минэкономики.

Как пояснили в Министерстве, Кабмин, в частности, решил, что для таких закупок теперь нужно опубликовать не только отчёт о договоре, но необходимо и согласованное руководителем заказчика обоснование для соответствующей закупки.

«Тендер через Prozorro сам по себе не гарантирует автоматического положительного результата. Многие помнят случаи, когда закупка прошла прозрачно, конкурентно и по правилам, но обоснованность потребности или условия закупки вызвали общественный резонанс. Поэтому это изменение призвано в первую очередь улучшить качество работы объявляющих тендер», – заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

По её словам, постановление также уменьшает перечень оснований, на которых государственные заказчики могут не идти через конкурентные торги, а подписывать контракты напрямую. В то же время постановление усиливает ответственность государственных заказчиков за злоупотребление таким основанием, как «настоятельная потребность».

Также Кабмин внёс изменения, согласно которым при решении об отказе участия в торгах участника, против которого введены санкции, можно отделить случай, когда активы такого участника переданы в управление НАПК. В таком случае запрет на публичные закупки не будет применяться.

СМИ сообщали о тендерных закупках, вызывавших негативный общественный резонанс. Так, в декабре 2022-го Днепровская РГА г.Киева объявила тендеры на закупку 12 овощерезок более чем на 1,5 млн грн, 300 кожаных барабанов за 890 тысяч гривен «для психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог», на «технологическое оборудование в укрытие учебного заведения», под которым подразумевались две многофункциональные сковороды iVario Pro 2-S с сенсорным LED дисплеем и USB портом для загрузки рецептов стоимостью 725 тыс. грн каждая.

Одесса News информировала об акциях протеста в Одессе с требованиями перераспределить для нужд ВСУ средства, выделенные на пристройку для задержанных к зданию Киевского райсуда, ремонт фасада ТЮЗа, закупку декоративных цветов и т.д.

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