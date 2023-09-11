Во время пожара в доме по ул. Марии Демченко в Одессе пострадали четверо детей

В Одессе на пожаре пострадали пять человек, в том числе четыре ребёнка. Один ребёнок и его отец в тяжёлом состоянии.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«Возгорание возникло в жилом доме по улице 3-я линия Марии Демченко. Горел двухэтажный жилой дом. В 17:31 пожар локализован и в 17:47 ликвидирован на площади 80 кв. м», – говорится в сообщении.

Отец 1972 года рождения и дочь 2019 года рождения в тяжёлом состоянии госпитализированы. Трёх девочек – 2013, 2017 и 2008 годов рождения доставили в больницу родственники. Состояние их здоровья – средней тяжести.

Отмечается, что вероятная причина пожара – аварийный режим работы зарядного устройства аккумуляторной батареи.

«На месте происшествия с родственниками пострадавших работали психологи ГСЧС», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что 8 сентября 2023 года в 19:00 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Малиновском районе Одессы по улице Ивана и Юрия Лип, во время которого погибла женщина.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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