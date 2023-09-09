На пожаре в доме по ул. Ивана и Юрия Лип в Одессе погибла женщина

8 сентября в 19:00 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Малиновском районе Одессы по улице Ивана и Юрия Лип.

Как информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, на место пожара выехали 6 единиц техники и 24 пожарных.

«Спасателями установлено возгорание балкона на 2-м этаже 5-этажного жилого дома. Работу подразделений усложняло быстрое распространение огня, задымление по всей площади дома и невозможность попасть в квартиру через запертую дверь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели работали в составе звена газодымозащитной службы, в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. В 19:17 пожар локализовали и в 19:33 полностью ликвидировали на общей площади 50 м².

«В результате пожара погиб один человек женского пола. Спасателям удалось спасти собаку из задымленной квартиры, где начался пожар», — информируют пожарные.

Причина пожара, ущерб и детали устанавливаются.

Кстати. 8 сентября в Одессе произошло 8 пожаров, по области – 40 (из них 33 выезда на возгорание сухой растительности, на общей площади ~ 8,82 Га). В частности, в Киевском районе Одессы, на ул. Палубная горела пристройка к жилому дому на общей площади ~ 80 м² из-за «неосторожного обращения с огнём хозяином дома». В Березовском районе, селе Новомировка во время самостоятельного тушения пожара сухой растительности пострадал житель села, гражданин 1937 года рождения, который с ожогами 50% поверхности тела каретой скорой помощи был госпитализирован.

Одесса News сообщала о масштабном пожаре 6 сентября на открытой территории площадью в 1 га по улице Хаджибейская дорога в Одессе.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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