563-й день войны: В Запорожской области противник вынужден покидать свои позиции

Начались 563-и сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. Силы обороны Украины продолжают ведение оборонных действий на востоке и наступательную операцию на юге Украины, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории.

Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 9 сентября.

Отмечается, что за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

В районе ответственности оперативно-стратегической группировки «Хортица» на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ в районах Синьковки, Новоегоровки, Орехово-Васильевки и юго-восточнее Дибровы, а также вернуть под свой контроль позиции в районах Клищеевки, Андреевки и Курдюмовки.

Для восполнения безвозвратных потерь противник продолжает направлять сюда резервы, комплектует штурмовые группы, преимущественно, за счёт заключённых. Таким образом, Кремль продолжает избавляться от нежелательных слоёв своего общества, — таково мнение Генштаба ВСУ.

В районе ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском, Марьинском и Шахтёрском направлениях Силы обороны имеют инициативу, продолжают давить на врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоёвывают нашу землю. Украинские защитники успешно держат оборону возле Авдеевки и Марьинки, где в течение суток противник предпринял более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Новокалинового, Красногоровки и Пречистовки Донецкой области завершились для оккупантов лишь значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. В свою очередь, противник кидает на это направление наиболее боеспособные части из состава воздушно-десантных войск и пытается восстановить утраченное положение. Так, Силами обороны в районе Роботино Запорожской области было отражено более 10 таких попыток.

В Херсонском направлении наши защитники продолжают удерживать захваченные позиции на левом берегу Днепра, вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады боеприпасов и наносить успешное поражение по тылам противника.

Одесса News информировала, что 7 сентября 2023 года пограничники подняли украинский флаг над сёлами Строевка и Тополи Харьковской области.

На главном фото Оперативного командования «Юг» боец 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Фото в тексте: Генштаб ВСУ/Facebook

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