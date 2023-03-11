В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Анохин, светлая ему память

В феврале в Донецкой области погиб 45-летний наводчик пулемётного взвода роты огневой подготовки старший матрос Андрей Анохин.

Об этом сообщает Измаильская районная государственная администрация.

14 февраля на территории Сафьяновской громады объявили днём траура.

Похоронили защитника на местном кладбище.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года в районе боевых действий погиб защитник из села Красносёлка Одесской области Юрий Зайко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сафьяновская громада/Facebook

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