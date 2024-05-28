Украина и Бельгия заключили соглашение о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали 28 мая в Брюсселе двустороннее соглашение между странами о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Об этом сообщила 28 мая пресс-служба Офиса президента Украины.

«Бельгия выделит Украине на военную помощь не менее €977 млн евро в этом году. Такое обязательство, а также готовность оказывать поддержку нашей стране в течение десятилетнего срока действия соглашения закреплены в настоящем документе», – говорится в сообщении ОП.

Там добавили, что впервые в таком договоре безопасности указано конкретное количество военных самолётов, которые предоставят Украине – 30 F-16 до 2028 года. При этом первые истребители должны быть переданы в этом году.

«Бельгия гарантирует, что будет оказывать своевременную помощь в безопасности, современную военную технику и вооружение с учётом потребностей Украины в сфере военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, морской безопасности, разминирования и в рамках коалиции по вопросам боеприпасов и будет содействовать проведению военных тренировок», – цитируют в ОП положения соглашения.

Отдельные блоки документа посвящены двустороннему сотрудничеству в оборонной промышленности, поддержке Украинской формулы мира, усилению санкций, возмещению ущерба, привлечению агрессора к ответственности, использованию на нужды Украины конфискованных российских активов и помощи в экономическом восстановлении.

Соглашение предполагает, что между Украиной и Бельгией будет углубляться сотрудничество в области разведки, кибербезопасности и противодействия дезинформации.

«В соглашении Бельгия чётко подтверждает поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО», – подчеркнули в ОП.

Бельгия – 11-я страна, с которой Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности, отметили в Офисе президента Украины.

В рамках своего визита в Бельгию Владимир Зеленский посетит военную авиабазу в бельгийской столице и встретится с инструкторами, помогающими обучать украинских лётчиков пилотированию истребителей F-16. Запланированы также встречи с королём Филиппом I и министром обороны Бельгии Людивин Дедондер.

Одесса News информировала, что ранее Украина заключила десять двусторонних договоров безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией и Испанией.

Фото: ОПУ

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