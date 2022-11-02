2 ноября ни одно судно из Одессы по зерновому коридору не пройдёт

Украинская и турецкая делегации, а также представители ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) договорились, что 2 ноября движения судов по «зерновому коридору» не будет.

Это подтвердил журналистам замглавы генсека ООН Фархан Хак в Нью-Йорке, сообщает Укринформ.

Он подчеркнул, что это обусловлено приостановкой участия России в зерновой инициативе. «Хотя операции по транспортировке зерна продолжаются, несмотря на позицию России. В частности, в течение вторника было проведено 36 инспекций на борту судов, выходивших из портов», — сказал чиновник.

По словам Хака, координатор от ООН в СКЦ Амир Абдулла тесно сотрудничает с турецкой делегацией и «прилагает все усилия для возобновления полноценного участия» России.

По последним данным, общий вес агропродукции, перевезённой из украинских портов в рамках Черноморской зерновой инициативы, превышает 9,7 млн ​​тонн.

По информации Министра инфраструктуры Александра Кубракова, 3 ноября по «зерновому коридору» в Чёрном море отправятся восемь судов с аграрной продукцией.

Министр обороны Турции Халуси Акар заявил, что украинское зерно будет вывозиться из Украины на кораблях под турецким флагом, намекнув тем самым России, мол, только попробуйте потопить хотя бы один зерновоз.

Как сообщала Одесса News, 1 ноября из морских портов Одесской области вышли три судна с украинским зерном.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod