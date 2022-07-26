За 2 недели устьем Быстрое в дельте Дуная прошли 70 судов с зерном

В течение двух последних недель по устью Быстрому в дельте Дуная прошли около 70 торговых судов.

Без освобождения острова Змеиный восстановление судоходства по этому каналу было бы невозможным, — заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков во время брифинга в Медиацентре Украины — Укринформ.

«Наши Вооружённые силы окончательно вернули контроль над островом Змеиным. Там стоит украинский флаг. После этого мы открыли устье Быстрое к Дунаю. Почти через две недели около 70 судов прошли этим устьем», – сказал Министр.

Отмечается, что Администрация морских портов Украины планирует углубить устье Быстрое.

Как сообщала Одесса News, ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» мобилизовало флот для обеспечения вывоза зерна на экспорт из украинских портов на Дунае, благодаря чему доля зерновых в перевалке портов Рени и Измаила выросла с 12 до 81% с начала года.

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