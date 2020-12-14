Какой груз под покровом ночи доставлен в Одесский морпорт

На территорию Одесского порта заехали три автотрала с экспортным оборудованием производства Запорожского завода тяжёлого краностроения (ПАО «Запорожкран»).

Как сообщает Администрация Одесского морского порта, на тягачах были закреплены стальными тросами комплектующие мостовых кранов большой грузоподъёмности, которых с нетерпением ждут в Испании.

Отмечается, что габарит прибывшего оборудования по ширине составлял 5,8-6,1 метров при стандартной ширине полосы дорожного движения на междугородных магистралях — 3,35 м, и на дорогах населённых пунктов — 2,75 метров; габарит одного тягача по длине — 20 метров; масса груза на трале — 23,5 тонны.

«Грузовики в сопровождении полиции в 4:00 утра заехали через микрорайон Пересыпь на территорию порта в районе автопроходной Хлебной гавани. В течение часа груз и сопровождающие лица прошли процедуры пограничного и таможенного контроля, а иногородних водителей провезли по территории порта для ознакомления со всеми поворотами и железнодорожными переездами на 5-километровом отрезке определённого маршрута с Хлебной гавани к корню Карантинного мола. По предварительно согласованному плану главная диспетчерская порта обеспечила «зелёный коридор» для автопоезда с 5:00 до 8:00 утра. На это время движение транспорта по главному автомобильному проезду, который соединяет северо-западную и юго-восточную часть порта, было перекрыто», — говорится в сообщении.



Ровно в 5 часов утра тралы с негабаритным грузом выехали к месту назначения в сопровождении двух экипажей службы транспортировки и сопровождения грузов администрации порта (СТиСГ). В конечной точке маршрута автопоезд взяли под свою опеку контролёры дорожного движения компании «КТО» — оператора контейнерного терминала на Карантинном молу.

По информации сотрудников СТиСГ, операции сопровождения негабаритных грузов по территории порта случаются несколько раз в году. На общем фоне продукция запорожских краностроителей отличалась габаритами по ширине. Следующим рейсом ожидается прибытие балок мостовых кранов, длиной до 30 метров, что предполагает проведение ещё одной операции сопровождения грузов. По прибытии остальных комплектующих мостовых кранов, груз будет отправлен морем в порт назначения — испанскую Барселону.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2020 года нидерландский сухогруз Sea Symphony доставил в Одесский морской порт четыре мощных перегружателя типа RTG фирмы Liebherr стоимостью 6 миллионов евро.

Фото: Администрация Одесского морского порта