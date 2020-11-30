«Укрзализныця» увеличила пропускную способность в направлении трёх морских портов

«Укрзализныця» проводит активную работу по увеличению пропускной способности в направлении морских портов Украины и уже увеличила её в направлении трёх крупных портов.

Об этом сообщил директор департамента коммерческой работы АО «Укрзализныця» Иван Хорьяков.

«В течение октября 2020 года мы провели ремонтные работы и открыли движение на станциях: Октябрьская (Николаев) — 3 пути; Береговая (Одесская обл.) — 2 пути и 2 стрелочных перевода и Черноморск-порт — 4 стрелочных перевода», — рассказал Иван Хорьяков.

Он также добавил, что до конца 2020 года запланированы ремонтные работы и дальнейшее увеличение пропускной способности припортовых станций Береговая, Измаил, Октябрьская, Прибугская.

Подчёркивается, что руководство компании находится в постоянном диалоге с грузоотправителями и делает всё возможное для улучшения сотрудничества и увеличения объёмов железнодорожных перевозок.

Как сообщала Одесса News, «Укрзализныця» в преддверии зимних праздников возобновляет движение ряда поездов в одесском направлении.