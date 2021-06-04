Укрзализныця запустила в сторону Чёрного моря дополнительные поезда

Укрзализныця на июнь 2021 года назначила дополнительные поезда к Чёрному морю.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что уже с 3 июня по нечётным числам начал курсировать долгожданный жителями Восточной Украины поезд №269/270 Лисичанск — Одесса.

Для жителей Чернигова и Сум Укрзализныця запустила поезда №213/214 Сумы — Одесса и №204/203 Чернигов (Нежин) — Одесса. Поезд №213/214 будет курсировать по нечётным числам, начиная с 15 июня. Поезд №204/203 будет курсировать с 17 июня по нечётным числам.

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