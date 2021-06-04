Евросоюз поменял правила ввоза наличных

С 3 июня таможенные органы ЕС начали применять новые правила перевозки наличных в сумме более 10 тысяч евро через таможенную границу Евросоюза.

Новые правила, обнародованные на сайте Европейской Комиссии, приняты для усиления борьбы с отмыванием денег и с финансированием террористической деятельности, пишет Укринформ.

«В контексте усилий ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма все люди, которые въезжают или выезжают с территории Евросоюза, обязаны заполнять декларации о наличных, если везут наличные в сумме 10 тысяч евро или более, а также в других валютах, в акциях или чеках», — говорится в сообщении.

Как отмечается, с 3 июня это правило также распространяется на эквивалент суммы в 10 тысяч евро:

в банкнотах или монетах, включая валюту, которая выведена из обращения, но всё еще может обмениваться в финансовых институтах или в Центральном банке;

условные финансовые инструменты, такие как чеки, чеки на путешествие, расписки и денежные заказы;

золотые монеты с содержанием золота не менее 90%;

золотые слитки, самородки с содержанием золота минимум 99,5%.

Все такие перемещения наличности должны декларироваться в таможенных органах также в случае пересылки по почте или курьером. Человек, который отправляет деньги, получатель таких сумм или их уполномоченное лицо должны подать декларацию о такой операции в течение 30 суток.

По решению таможенных органов, такие требования по таможенному декларированию могут распространяться и на суммы менее 10 000 евро, если есть признаки, что эти деньги связаны с незаконной деятельностью.

Если перевозчик денег не подал декларацию, или будет установлено незаконное происхождение этой наличности, деньги будут конфискованы, а тот, кто причастен к их перевозке, будет привлечён к ответственности, включая взыскание значительных сумм.

Таможенная декларация на перевозку наличных должна содержать информацию о происхождении денег и об их дальнейшем использовании и может заполняться на всех языках, в том числе на тех, которые не являются официальными языками стран Евросоюза.

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