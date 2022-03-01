Европа решила приоткрыть двери для Украины

Президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении поддержали немедленное предоставление Украине перспективы вступления в Евросоюз.

Об этом говорится в открытом письме глав государств, сообщает Укринформ.

«Мы, президенты стран-членов ЕС: Республики Болгария, Чешской Республики, Эстонской Республики, Латвийской Республики, Литовской Республики, Республики Польша, Словацкой Республики и Республики Словения твёрдо верим, что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС», — говорится в заявлении.

Также главы государств призывают страны-члены ЕС консолидировать высшую политическую поддержку Украины и позволить институтам ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС и начать процесс переговоров.

«В этот критический момент мы подтверждаем нашу полную солидарность с Украиной и её народом», — подчёркивают лидеры стран.

Перед этим Украина обратилась к Европейскому Союзу относительно безотлагательного присоединения к ЕС в рамках новой специальной процедуры. Как заявил Президент Владимир Зеленский, «европейцы осознают, что наши солдаты сражаются за наше государство, а значит, и за всю Европу. За мир для всех европейских стран, за жизнь детей, за равноправие, за демократию. И это даёт нам полное право сделать следующее. Мы обращаемся к Европейскому Союзу относительно безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре».

«Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что мы этого заслуживаем. Я уверен, что всё это возможно», – сказал Владимир Зеленский.

Вчера, 28 февраля, Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Также совместно с Председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и Премьер-министром Денисом Шмыгалем было подписано Совместное заявление.

В документах говорится, что Украина уважает ценности, закрёпленные в статье 2 Договора о Европейском Союзе, и имеет честь подать заявку на членство в соответствии со статьёй 49 настоящего Договора.

Документы адресованы Эммануэлю Макрону, Президенту Франции — страны, которая председательствует в Совете Европейского Союза, Шарлю Мишелю, Президенту Европейского совета, Урсуле фон дер Ляйен, Президенту Европейской комиссии, и Роберте Метсоле, Президенту Европейского парламента.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 27 февраля Украину в борьбе с российской агрессией поддержали 84 государства и 13 международных организаций.

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