Гриневецкий: Требую строго соблюдать требования закона

Вооружённые силы Украины надёжно защищают нашу землю от русских захватчиков. В целом ситуация на территории области контролируется, работают коммунальные службы, органы правопорядка, население обеспечено всем необходимым.

Об этом сказал вечером 28 февраля начальник Одесской областной военной администрации Сергей Гриневецкий.

«Для обеспечения безопасности граждан и суверенитета Украины на территории Одесской области расположены блокпосты Национальной полиции, Национальной Гвардии и подразделений Территориальной обороны, введён комендантский час, проверка документов и т.д.

Но, к сожалению, имеют место потери среди мирного населения и защитников Украины, что в первую очередь обусловлено неосведомлённостью граждан о правилах поведения в условиях военного положения.

Выполнение этих функций возложено на Вооружённые Силы Украины, Национальную Гвардию, Национальную полицию и подразделения Территориальной обороны, которые имеют право проверять документы, останавливать и осматривать транспортные средства и личные вещи с целью выявления диверсионно-разведывательных групп», — отметил Гриневецкий.

Он разъяснил, что все граждане обязаны:

иметь при себе документы, удостоверяющие личность;

не передвигаться по улице без необходимости и обязательно оставаться по домам в период действия комендантского часа;

выполнять законные требования работников органов правопорядка, с пониманием относиться к необходимости проведения личного досмотра вещей, транспортных средств и т.п.;

не провоцировать военных, работников правопорядка резкими движениями, превышением скорости, не применять фото и видеосъемку;

не распространять информацию о местонахождении Вооружённых Сил Украины, Национальной Гвардии и подразделений Территориальной обороны.

Гриневецкий также обратился к военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, подразделениям Территориальной обороны, работникам Нацполиции:

«Понимая эмоциональное напряжение, требую строго соблюдать требования закона. Реально оценивать возможные угрозы и не использовать оружие без необходимости. Не требовать у граждан выполнения действий, не предусмотренных условиями военного положения и не допускать случаев превышения власти. При установлении таких фактов виновные лица будут привлечены к предусмотренной Законом ответственности».

Одесса News размещала предыдущее видеообращение Сергея Гриневецкого 28 февраля к жителям Одессы и области.

Фото и видео: ООВА

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