Что думает Зеленский о первом раунде переговоров с Россией (видеообращение)

Переговоры украинской и российской делегаций, которые прошли 28 февраля в районе украинско-белорусской границы, прошли на фоне бомбардировок и обстрелов украинских городов, синхронизация атак с переговорным процессом была видна.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

«Была видна синхронизация обстрелов с переговорным процессом. Я считаю, что таким нехитрым способом Россия пытается давить – не теряйте времени. Тактику такую мы не воспринимаем. Справедливые переговоры могут произойти тогда, когда одна сторона не бьёт по другой стороне реактивной артиллерией именно в момент переговоров. Пока у нас нет такого результата, который мы бы хотели получить. Россия заявила о своих позициях. От нас прозвучали встречные пункты, чтобы завершить войну. Некоторые сигналы мы получили. Когда делегация вернётся в Киев, проанализируем услышанное и будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров», – сказал президент.

Других деталей глава государства не приводил.

«Зло, аооружённое ракетами, бомбами и артиллериуй, нужно остановить немедленно. Уничтожить экономически. Показать, что человечность умет себя защищать».



Как сообщала Одесса News, 28 февраля состоялся первый раунд переговоров, целью которых было прекращение огня и боевых действий на территории Украины.

Переговорные стороны «определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определённые решения», и уехали в столицы для дальнейших консультаций.

В составе украинской делегации были заместитель Главы Офиса Президента Михаил Подоляк, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, первый заместитель главы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат от «Голоса» Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

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