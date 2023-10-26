В бою за Украину погиб житель Одесской области Владислав Водвуд, светлая ему память

25 августа жители Саврани Одесской области провели в последний путь своего земляка — Владислава Водвуда, погибшего 15 августа в результате миномётных обстрелов, выполняя боевое задание по защите Родины в районе населённого пункта Клещиевка Донецкой области.

Как сообщает Савранский поссовет, старшего солдата отделения противотанковых ракетных комплексов Владислава Водвуда провели живым коридором, с государственными флагами и на коленях.

Воина предали земле под залпы воинского салюта.

Как сообщала Одесса News, 25 августа жители Саврани Одесской области провели в последний путь своего земляка — 40-летнего Николая Романченко, который скончался 20 августа 2023 года в медицинском учреждении Киева от полученных ранений в результате непосредственного боевого столкновения с врагом в районе боевых действий на Донецком направлении.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Савранский поссовет

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