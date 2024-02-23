В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Кравченко, светлая память

Защищая родную страну от оккупантов, оставаясь верным воинской присяге и народу Украины, погиб наш земляк солдат Александр Кравченко.

Об этом 21 ноября 2023 года сообщала 126-я отдельная бригада территориальной обороны Одессы в Facebook.

Александру было 42 года.

Одесса News сообщала о гибели 18 ноября 2023 года Александра Очинского, жителя села Чёрная Окнянской общины Подольского района Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: 126 отдельная бригада теробороны г. Одесса/Facebook

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