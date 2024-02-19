Шмыгаль: Оккупацию японских островов РФ не оправдает Рюриком, эльфами или гномами

России не удастся оправдать оккупацию территорий Японии и Украины, потому что справедливость и международное право не на стороне агрессора.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Японию, сообщает Укринформ.

«Агрессия против Украины стала самой кровавой войной этого столетия», – констатировал он, подчеркнув, что российская агрессия против Украины полностью изменила геополитическую ситуацию «на большой шахматной доске ХХІ века, так же, как когда-то Первая мировая война в ХХ веке».

«Поэтому наша общая задача – победить деструктивные силы, пытающиеся перевести стрелки часов назад и отбросить человечество в прошлое. Убеждён, что партнёрство Украины и Японии будет этому способствовать наилучшим образом», — подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что Украину и Японию также сближает наличие временно оккупированных Россией территорий.

«Один псевдоисторик в Кремле обязательно докажет оккупацию Курильских островов мифическим скандинавом Рюриком, Иваном Грозным, Петром I, эльфами или гномами. Но для нас, для вас это не имеет никакого значения, потому что справедливость и международное право на стороне Японии и на стороне Украины», — заявил Премьер-министр Украины.

Одесса News сообщала, что президент России Владимир Путин заявил о планах интегрировать оккупированные территории Украины в состав РФ в течение следующих шести лет.

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