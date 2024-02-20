В пригороде Одессы взорвался автомобиль «Украинской добровольческой армии»

19 февраля в Одесской области произошёл взрыв в автомобиле, принадлежащем «Украинской добровольческой армии» (УДА), в результате чего ранения получили два человека.

Об этом УДА информирует в Facebook.

«Сегодня вечером возле одного из военных объектов в пригороде Одессы был взорван автомобиль «Украинской добровольческой армии», в котором находились наши побратим и посестра – Альберт и Наталья Кручинины. Прямо сейчас за их жизни борются врачи. На месте работает полиция», – говорится в сообщении.

В УДА заявили, что расценивают произошедшее как террористический акт, а приоритетной версией рассматривают деятельность вражеских диверсионно-разведывательных групп.

«Призываем всех возможных очевидцев преступления, а также лиц, которым известна любая информация о его заказчиках и исполнителях, связаться с командованием УДА. Гарантируем анонимность и вознаграждение в размере $10 тыс. за информацию, которая поможет задержать или ликвидировать ДРГ», – заявили в организации.

В полиции Одесской области уточнили, что инцидент произошёл в селе Гвардейское вблизи Одессы. «В результате взрыва транспортного средства пострадали женщина с мужчиной. Они доставлены в больницу с многочисленными травмами», – отметили правоохранители.

Полиция открыла уголовное производство по п. 1, п. 5 ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – о покушении на умышленное убийство двух человек, совершённом способом, опасным для жизни многих людей. Это преступление карается лишением свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Фото: УДА/Facebook, Нацполиция в Одесской области

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