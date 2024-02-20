В Дунайском пароходстве изменены названия 23 судов

Украинское Дунайское пароходство сменило название 23 судов.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

«Избавились от деятелей коммунистического режима и российских городов. При переименовании сделали акцент на украинских городах, которые имеют отношение к речному/морскому транспорту и находятся в оккупации», — говорится в сообщении.

Список судов пароходства, которые уже несут на борту новые украинские имена:

буксиры «Борис Макаров», «Валерий Кидык» («Загорск»), «Севастополь» («Звенигород»), «Одесса» («Никифор Шолуденко»), «Очаков «(«Гагра»), «Поти», «Геническ» («Иваново»), «Кременчуг» («Иркутск»), «Линц» («Астрахань»), «Мариуполь» («Хабаровск»), «Николаев» ( «Кузьма Галкин»), «Олешки» («Челябинск»), «Феодосия» («Оренбург»);

самоходные суда «Константин Боженко», «Алексей Ивлев», «Капитан Гайдай», «Николай Будников», «Григорий Морозов», «Капитан Антипов», «Капитан Ширков»;

служебно-вспомогательное судно «Килийский» («Московский-2»); морской сухогруз «Рени» («Рены»); пассажирское судно «Тиса» («Волга»).

Отмечается, что первыми новые названия получили находившиеся в ремонте суда.

Подчёркивается, что процесс оформления новых документов длительный. Требуется получение заключения комиссии Администрации судоходства, подготовка пакета документов на внесение изменений в Государственный судовой реестр Украины, получение Свидетельства о праве собственности на судно и Свидетельства о праве плавания под Государственным Флагом Украины. На основе свидетельств получаются классификационные документы от Регистра судоходства Украины, свидетельства о минимальном составе экипажа.

В настоящее время готовятся документы на переименование следующей партии судов.

Одесса News информировала, что Украинское Дунайское пароходство провело консультации с перевозчиками по формированию первых баржевых контейнерных караванов на Средний и Верхний Дунай.

Фото: Дмитрий Москаленко/Facebook

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