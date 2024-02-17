Дунайское пароходство начинает формировать контейнерные караваны барж

Украинское Дунайское пароходство провело консультации с перевозчиками по формированию первых баржевых контейнерных караванов на Средний и Верхний Дунай.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

«Национальный перевозчик ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» уже готовится к запуску баржевых контейнерных караванов на Средний и Верхний Дунай. Пароходство предлагает доставку контейнеров в дунайские порты Болгарии, Сербии, Венгрии, Словакии, Австрии, Германии и румынского порта Констанца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания уже начала консультации с перевозчиками по привлечению необходимого количества контейнеров для формирования первых караванов.

Сейчас в эксплуатации УДП 25 единиц самоходного флота (20 в резерве) и более 200 барж.

В Минвосстановлении уверены, что ресурсов и возможностей компании хватит, чтобы перехватить поток контейнеров c автотранспорта

Как сообщала Одесса News, что в феврале 2024 года Украинское Дунайское пароходство построило уже вторую крупнотоннажную SLG-баржу с использованием старых лихтерных (малых сорокаметровых барж), а первая была спущена на воду в конце прошлого года.

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