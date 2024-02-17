В центре Одессы будет больше платных парковок

На внеочередном заседании члены Исполкома поддержали проект решения и рекомендовали Одесскому городскому совету расширить парковочное пространство Одессы на 821 машиноместо.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Также рекомендовано назначить КП «Одестранспарксервис» оператором парковок на улицах Садовой, Малой и Большой Арнаутской.

Как отметил мэр Геннадий Труханов, это позволит привлекать в городской бюджет дополнительно около 470 тыс. гривен ежемесячно.

Для справки. В 2023 году поступления в городскую казну от уплаты сбора за парковку составили почти 50 млн. гривен.

Очередная сессия Одесского городского совета намечена на 21 февраля.

Одесса News информировала, что с 1 января 2024 года в Одессе вокруг Старосенной площади внедрена платная парковка.

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