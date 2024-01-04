С 1 января вокруг Старосенной площади в Одессе внедрена платная парковка

1 января в Одессе вокруг Старосенной площади внедрена платная парковка.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Решением Одесского городского совета № 1679-VIII от 29.11.2023 определено КП «Одестранспарксервис» оператором 6 площадок для платной парковки на 223 машиноместа.

Коммунальным предприятием обустроены площадки для платной парковки дорожными и информационными знаками о способе и стоимости оплаты, нанесена дорожная разметка.

Режим работы площадок – ежедневно с 09.00 до 18.00, кроме субботних, воскресных и праздничных дней.

Стоимость парковки составляет 20 грн/час. Оплата осуществляется исключительно через Qr-код, мобильное приложение и терминалы самообслуживания, расположенные вблизи площадок для платной парковки.

Отмечается, что площадь Старосенная, где расположены объекты большого скопления людей и транспорта – рынок «Привоз», торговые центры, железнодорожный вокзал и автовокзалы, очень популярна у «чёрных парковщиков», поэтому горсовет напоминает, что платя наличные неизвестным лицам, городской бюджет недополучает средства, а водители подвергают себя штрафу от городских инспекторов по парковке.

«Системной работой и благодаря широкой огласке мы постепенно упорядочиваем парковочное пространство Одессы», — говорится в сообщении горсовета.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy