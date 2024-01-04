В Одесской области СБ Украины и Молдовы нейтрализовали маршрут побега «уклонистов»

Контрразведка СБУ совместно с Национальной полицией Украины и Службой информации и безопасности Республики Молдова нейтрализовала международную преступную группировку, действовавшую в пользу России. Маршрут нелегального «трафика» пролегал с территории Одесской области в самопровозглашённое Приднестровье, а затем на территорию Молдовы.

Об этом в Facebook сообщает СБУ в Одесской области.

Отмечается, что стоимость одного «билета на побег» составляла до 5 тыс. американских долларов, в зависимости от срочности выезда.

«Злоумышленники подвозили своих «клиентов» к границе с непризнанным Приднестровьем, а дальше проводили их по лесным тропам вне контрольно-пропускных пунктов», — говорится в сообщении.

В результате совместной спецоперации стражи порядка задержали в Молдове двух участников банды во время сопровождения ими группы «уклонистов». Еще два фигуранта разоблачены в Одессе, когда они готовили к отправке за границу новую партию потенциальных призывников.

По данным следствия, преступную группировку организовали два жителя непризнанного Приднестровья, имеющие украинские и молдовские паспорта, а также находящиеся в поле зрения российских спецслужб. К созданию канала нелегальной миграции они привлекли подельников из Молдовы и Украины.

Чтобы найти «клиентов», фигуранты создали несколько «специализированных» телеграмм-каналов, где за деньги предлагали своё содействие в бегстве от мобилизации в нашем государстве. Для конспирации незаконных доходов участники банды требовали от уклонистов «рассчитываться за услуги» через собственные криптокошельки.

На основе материалов совместного расследования всем участникам группировки планируется сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). В частности, заочное подозрение готовят двум организаторам «схемы», которые скрываются на территории так называемой «ПМР».

Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к деятельности международной преступной группы.

Спецоперацию проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.

Одесса News информировала, что в январе 2024 года двух граждан Украины задержали пограничники Измаильского отряда при попытке незаконного пересечения ими государственной границы вблизи села Нагорное, что недалеко от границы с Молдовой.

Видео: СБУ

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