Одесский чиновник требовал по 1 тыс грн с каждого грузовика на весовом комплексе

В Одесской области правоохранители разоблачили в системной коррупции чиновника Укртрансбезопасности, который, чтобы избежать ответственности водителей за превышение габаритно-весовых норм, с каждого грузовика требовал по 1000 гривен «отступных».

Об этом сообщает в Facebook Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что 2 января оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с коллегами-правоохранителями задержали старшего инспектора отдела в Одесской области Государственной службы Украины по безопасности на транспорте при получении 7000 гривен неправомерной выгоды. Ранее, в конце декабря прошлого года, он получил ещё 15 000 гривен.

За указанную сумму чиновник, несмотря на выявленные нарушения, пропустил 22 грузовика с зерном через контрольно-весовой комплекс на автодороге международного значения «Одесса – Рени». Цена решения вопроса – 1000 гривен с каждой грузовой машины, — говорится в сообщении.

Взяточнику грозит наказание — лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет, с конфискацией имущества.

Одесса News информировала, что в апреле 2023 года задержан заместитель начальника отдела полиции по превентивной деятельности одного из райотделов полиции Одесской области за «крышевание» бизнеса по выращиванию конопли.

Фото: ГУ НПУ в Одесской области/Facebook

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