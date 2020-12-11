В Одессе мужчина издевался над 5-летним мальчиком

В Одессе сотрудники полиции объявили о подозрении уроженцу Луганщины в истязании ребёнка своей сожительницы.

Об этом информирует Киевский отдел полиции в г.Одесса.

«В качестве наказания за неправильное произношение 37-летний ранее судимый за преступления против собственности, жизни и здоровья человека и общественного порядка мужчина причинял 5-летнему пасынку моральные и физические страдания, заставляя всю ночь стоять в углу или биться головой о стену. Злоумышленник бил мальчика ремнём, бросал с высоты своего роста на пол, наносил удары ногами в пах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мать ребёнка своего сожителя боялась, ибо сама систематически страдала от его жестокости, а тревогу забила бабушка, когда увидела на теле внука синяки и гематомы.

Врачи, обследовав ребёнка, обнаружили у него телесные повреждения, сотрясение головного мозга, многочисленные гематомы.

«Чтобы доказать виновность злоумышленника, правоохранителям понадобилось несколько месяцев. В рамках досудебного расследования был проведён ряд судебно-медицинских, психолого-психиатрических и комиссионных экспертиз. В итоге правонарушителю сообщили о подозрении по частям 1 и 2 ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в полиции.

За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.



Как сообщала Одесса News, дело о насилии над несовершеннолетними воспитанниками детского реабилитационного центра в Одессе участковым Приморского отдела полиции передано в суд.

Фото и видео: Нацполиция в Одесской области