Баскетбольный клуб из Южного одержал пятую победу подряд

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги.

В очередном матче «Химик» (Южный) обыграл дома «Прометей» (Каменское) — 86:83, сообщает БК «Химик».

«Химик» довел свою победную серию до пяти матчей, обыграв одного из фаворитов сезона «Прометей» — 86:83. Самый результативный игрок матча: Тайрелл Нельсон («Химик») — 26.



Баскетбольная команда «Одесса» уступила дома «Запорожью» — 73:83. Самый результативный игрок матча: Юрий Кондраков («Одесса») — 27.

Ситуация в верхней части турнирной таблицы такова: «Киев-Баскет» — 20 (10), «Днепр» — 19 (10), «Прометей» — 18 (11), «Запорожье» — 18 (12).

12 декабря южненцам предстоит сыграть следующий домашний матч против БК «Запорожье».

Как сообщала Одесса News, культурист из Черноморска Одесской области Олег Борзенко стал победителем турнира Mr. Universe, который проходил в Лиссабоне под эгидой Всемирной аматорской ассоциации бодибилдинга (WABBA).

Фото и видео: БК «Химик»