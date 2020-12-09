Бодибилдер из Черноморска стал «мистером Вселенная»

Культурист из Черноморска Одесской области Олег Борзенко стал победителем турнира Mr. Universe, который проходил в Лиссабоне под эгидой Всемирной аматорской ассоциации бодибилдинга (WABBA).

Об этом сообщил «Думской» тренер спортсмена Андрей Толкач.

Нашего земляка, — сказал он, — признали лучшим в категории 175 см.

Отмечается, что Олегу Борзенко 27 лет, он инструктор по бодибилдингу и фитнесу. Работает в одном из залов Одессы.

«Все началось с армии, — рассказывает спортсмен. — Мечтал служить в спецназе. Для этой работы нужно было обладать крепким телосложением, дисциплиной и самоотдачей. В армии для меня сложилось наилучшим образом. Командир батальона очень любил железный спорт. Главным условием ухода в увольнение было жим штанги лёжа — 100 кг. Естественно, каждый из нас был заинтересован в этом, и всё своё свободное время я проводил у штанги.

После первых трёх недель я начал слышать от своих сослуживцев, что есть прогресс. Это давало мне ещё больше мотивации. В увольнение я начал ходить очень часто. После срочной службы я продолжал быть верен своей мечте в спецназе и на второй день после демобилизации стоял у ворот нашего милицейского батальона особого назначения. Начал служить и не бросал заниматься железным спортом. Через какое-то время мне предложили позаниматься с Андреем Толкачом — одним из лучших специалистов в этом виде спорта. Через семь месяцев я занял второе место на всеукраинском конкурсе «Стальной Луч».

К сожалению, был период когда я не принимал участие в соревнованиях, но не прекращал тренироваться и держать себя в форме».



23 ноября 2020 года Олег Борзенко стал серебряным призёром на Кубке Украины во Львове и сразу получил предложение ехать в Португалию на Mr. Universe.

Кстати. Ассоциация WABBA была создана в 1975 году легендой бодибилдинга, конкурентом Арнольда Шварценеггера Сержем Нюбре. Сейчас это одна из крупнейших федераций культуризма планеты.