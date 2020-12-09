Кому в Одессе 10 декабря отключат свет

10 декабря в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1-й переулок Обильный: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/2, 15
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|18:00
10 дек.
|1-й Водопроводный пер.: 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|17:00
10 дек.
|2-й Водопроводный пер.: 2, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|17:00
10 дек.
|25-й Чапаевской дивизии — мал: 8, 10, 10/2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|16:00
10 дек.
|Іцхака Рабина: 1, 3, 5, 5гар, 9, 11, 13, 15, 17, 71
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|16:00
10 дек.
|Академика Філатова -Малиновский: 47/1, 49, 49/2, 51, 53, 55, 57
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|16:00
10 дек.
|Армейская: 1, 3, 5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
10 дек.
|20:00
26 ноя.
|Базарная: 1, 2
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|17:00
10 дек.
|Белінского улица: 4
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|17:00
10 дек.
|Вазова Ивана (Флотская): 7
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|18:00
10 дек.
|Варненская мал: 12/2, 12/3, 12/4, 14/2, 14/3, 18/3, 18/4, 18/5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|16:00
10 дек.
|Вертелецкого: 7-Б, 13
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|18:00
10 дек.
|Веры Инбер пер.: 11, 11/13, 12, 15, 17
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|17:00
10 дек.
|Гагарина проспект: 23/2, 23/3, 23/4, 23/5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
10 дек.
|20:00
10 дек.
|Гагарина проспект: 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
10 дек.
|20:00
10 дек.
|Гайдара: 22, 26
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|16:00
10 дек.
|Дмитрия Донского: 6, 8, 10, 12, 20, 22, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 39, 39/1, 41, 41а, 43, 45, 45а
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|18:00
10 дек.
|Коблевская улица: 1, 2, 2/4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 24
Вид отключения: аварийное. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|17:00
10 дек.
|Космонавтов мал: 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 31., 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 33
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|16:00
10 дек.
|Левкойная: 7, 7а
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|18:00
10 дек.
|Лядова: 1, 1а, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 7, 9, 9а
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|18:00
10 дек.
|Лидерсовский бул: 15, 17, 17а
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|17:00
10 дек.
|Лунный пер. — прим: 2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
10 дек.
|20:00
10 дек.
|Немировича — Данченко: 10, 11, 16
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|18:00
10 дек.
|Новосельского улица: 17, 24, 28, 30, 32
Вид отключения: аварийное. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|17:00
10 дек.
|Обильная: 1, 1/, 1/3, 1/5, 1-3, 1а, 3Б, 3, 3/1, 4, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9, 9а, 9б, 9г, 10, 11, 11/5, 11а, 11в, 11г, 12, 12а, 13, 13а, 13Б, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30, 30б, 35, 35а, 35Б
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|18:00
10 дек.
|Паустовского: 31, 31_1, 31_2, 31гар
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
10 дек.
|19:00
10 дек.
|Планетная: 30
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|18:00
10 дек.
|Сегедская: 8А, 10, 12, 12А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
10 дек.
|20:00
26 ноя.
|Сегедская: 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
10 дек.
|20:00
10 дек.
|Среднефонтанский пер.: 1Б, 3, 6, 6б, 22
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|17:00
10 дек.
|Среднефонтанский пер.: 17/13
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
10 дек.
|20:00
10 дек.
|Собинова: 15
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|18:00
10 дек.
|Старопортофранковская улица: 25
Вид отключения: аварийное. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|17:00
10 дек.
|Терешковой Валентины-мал: 25, 26, 33, 33а, 35, 37, 39, 39/2, 39/3, 41, 43, 45, 45/а, 47, 49, 52, 54
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|16:00
10 дек.
|Флотский: 2а, 3, 3а, 4а, 4б, 5, 5а, 9
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|18:00
10 дек.
|Флотская: 4, 4А
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|18:00
10 дек.
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|18:00
10 дек.
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|15:00
10 дек.
|20:00
10 дек.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|17:00
10 дек.
|пер. Дмитрия Донского: 6
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
10 дек.
|18:00