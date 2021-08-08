До конца года в Одесской области реконструируют 92 км электрических линий

ДТЭК «Одесские электросети» планирует до конца года завершить реконструкцию более 92 километров электрических линий.

Об этом сообщает официальный сайт компании.

Отмечается, что в результате планируемых работ жители области получат надёжный и современный источник электропитания. Это техническое обновление стало возможным благодаря внедрению стимулирующих инвестиции RAB-тарифов в 2021 году. Они позволили компании инвестировать в 2021 году на 72% больше средств по сравнению с 2020-м. Эти средства направляются на модернизацию и развитие энергетической инфраструктуры региона в соответствии с потребностями жителей городов. В 2021 году компания планирует инвестировать в сети 821 млн грн.

Реконструкция касается линий среднего и низкого уровня напряжения. То есть, тех, которые непосредственно отвечают за наличие электрического тока у жителей Одесской области, предприятий и организаций. Сейчас компания полностью реконструировала 23 км электролиний и 27 трансформаторных и распределительных пунктов.

Всего в 2021 году ДТЭК «Одесские электросети» планируют полностью заменить более 92 километров линий электропередач и 40 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. Для сравнения, в 2020 году компания имела возможность обновить только 25 объектов.

При проведении реконструкции электролиний специалисты ДТЭК Одесские электросети проводят полную замену электрического провода. Если это кабельная линия, то под землёй заново вместо старого изношенного кабеля прокладывают совершенно новый и современный, с улучшенными характеристиками изоляции и пропускной способностью. Если реконструируют воздушную линию, то монтируют новые безопасные самонесущие изолированные провода (СИП) и, в случае необходимости, проводят замену электрических опор.

Сейчас работы по обновлению продолжаются. По их завершению компания обязательно проведёт полное восстановление благоустройства территорий, где они происходили и технологически требовали демонтажа дорожного покрытия, раскрытия газонов и тому подобное.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» завершила реконструкцию трансформаторной подстанции «Чумка».

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