Умер Александр Ройтбурд

8 августа на 60-м году ушёл из жизни известный художник, руководитель Одесского художественного музея, депутат Одесского областного совета Александр Ройтбурд.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Многие, в том числе и я, не успели сказать ему спасибо. За то, что привёл зрителя в музей. За то, что вернул Одессе уже подзабытый статус художественной столицы. За то, что смог объединить рядом с собой таких разных людей. За то, что не сдавался в драке, не опустил руки после травли. За три последних года дружбы. За оставленное бесценное наследие…» — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов в своём соболезновании родным, друзьям, коллегам художника и коллективу Художественного музея.

Александр Анатольевич Ройтбурд родился в Одессе 14 октября 1961 года.

С молодости увлекался живописью. В 1983 году окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. Уже в 26 лет получил признание своего таланта.

Александр Ройтбурд — не только один из основных художников «Украинской новой волны», но и во многом её создатель. В 1990-х Ройтбурд стал организовывать выставки современного искусства. В 1993 году выступил сооснователем ассоциации «Новое искусство» (Одесса). С 1993 года работал арт-директором, с 1999 по 2001 год — президентом ассоциации.

В 1997-1999 был председателем Наблюдательного совета одесского Центра современного искусства Дж. Сороса.

С 2002 года работал директором галереи Марата Гельмана в Киеве.

В 2017 году выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея, и до последних дней возглавлял его.

Произведения художника находятся в музее современного искусства МоМА в Нью-Йорке, DUMA (художественном музее университета Дьюк в дерхемах, США), Третьяковской галерее в Москве, Государственном русском музее в Петербурге, Одесском художественном музее, PinchukArtCentre в Киеве и частных коллекциях.

Одесса News выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Александра Ройтбурда.