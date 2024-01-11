В Черноморске легковушка сбила 7-летнюю девочку, она скончалась в больнице

10 января в городе Черноморск Одесской области водитель легкового автомобиля сбил семилетнюю девочку, которая от полученных травм скончалась в больнице.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, — сообщается на сайте областной полиции.

«Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Одесском районе, в результате которого был травмирован ребёнок», — говорится в сообщении.

По данным полиции, происшествие произошло около 14 часов. Водитель автомобиля Hyundai буксировал на тросе сломанный ВАЗ. Во время движения буксировочный трос оборвался, а водитель ВАЗ потерял контроль над легковушкой и выехал на обочину, где стояли люди, травмировав семилетнюю девочку. Ребенок был доставлен в Черноморскую городскую больницу. От полученных телесных повреждений она в больнице скончалась. Также с травмами госпитализировали её мать.

Сведения о происшествии внесены следователями в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трёх лет или без такового. Устанавливаются все происшествия.

Одесса News информировала, что 20 декабря на трассе Одесса-Рени столкнулись три грузовика, один из водителей попал в больницу.

Фото: Полиция Одесской области

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