Одесский «Черноморец» начал тренировочные сборы в Турции

Одесский «Черноморец» отправился в Турцию, где команда запланировала месячный тренировочный сбор.

Об этом сообщает в Facebook ФК «Черноморец».

«Моряки» проведут 9 контрольных матчей. Первая игра – 12 января против румынского «Петролула».

Уже 6 января подопечные Романа Григорчука провели первую тренировку в Сиде неподалёку от Анталии.

Кроме Алексея Шевченко и Владислава Вакулы, с которыми одесситы простились в конце прошлого года, все действующие лица первой части сезона на месте.

Вместе с основой отправились и игроки юношеской команды, в том числе лидеры команды Даниил Пирожок, Артём Присяжнюк и Дмитрий Граждан.

Среди соперников одесситов на тренировочных сборах будут также команды из Северной Македонии, Республики Косово, Южно-Африканской республики, Австрии, Венгрии, Армении, Узбекистана.

Одесса News информировала, что после победы «моряков» 10 декабря в рамках 17-го тура Украинской Премьер-лиги в Одессе над командой «Колос» из Ковалёвки ФК «Черноморец» занял 8-е место в турнирной таблице и и ушёл в отпуск.

Фото: ФК «Черноморец»

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