«Черноморец», одержав победу над «Колосом», поднялся на 8 место

10 декабря в рамках 17-го тура Украинской Премьер-лиги в Одессе на стадионе «Черноморец» прошёл матч «моряков» с футболистами команды «Колос» из Ковалёвки.

Об этом сообщается на официальном сайте ФК «Черноморец».

Отмечается, что матч «Колос» начал активно, но во всех случаях мяч летел мимо ворот.

Неудачными были и атаки «моряков». Лишь в конце игрового времени «Черноморец» открыл счёт в матче.

«Штогрин ворвался в штрафную гостей, попал в бросившегося навстречу голкипера, мяч отлетел к Васильеву, которого Фесюн уложил на газон — пенальти. 11-метровый чётко выполнил капитан «моряков» Путря – 1:0», — говорится в спортивном комментарии к матчу.

Таким образом, «Черноморец», одержав победу, поднялся в турнирной таблице на 8 место.

Впереди у нашей команды отпуск. Предполагается, что уже 4 января «моряки» начнут подготовку ко второй части сезона 2023-2024 годов.

Одесса News информировала, что в рамках 16-го тура Украинской премьер-лиги 3 декабря «моряки» дома уступили «ЛНЗ Черкассы» – 1:3.

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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