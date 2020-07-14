В Одессе прошла велогонка «Мемориал Уточкина»

В Одессе состоялась XIX традиционная велосипедная гонка «Мемориал Уточкина», посвящённая памяти известного одессита — велогонщика Сергея Исаевича Уточкина.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов, которые представляли следующие велоклубы: Запорожье, Nutrixxion Palmyra, Athlet, Arcadia, Triton, Hoops and drops, Palmyra Team Odessa, Hoops and drops racing, SC “4th Element” triathlon Odessa», — говорится в сообщении.

По итогам групповой велогонки были определены победители и награждены медалями и ценными подарками.

Как сообщала Одесса News, одесские теннисистки Даяна Ястремская (№25 мирового рейтинга) и Екатерина Козлова (98) приняли решение заявиться на грунтовый турнир WTA International в столице Чехии, который планируется 10-15 августа.

Фото: «Одесса»