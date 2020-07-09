Одесские теннисистки после коронавирусного перерыва приступили к активной фазе игр

Одесские теннисистки Даяна Ястремская (№25 мирового рейтинга) и Екатерина Козлова (98) приняли решение заявиться на грунтовый турнир WTA International в столице Чехии.

Соревнования пройдут 10-15 августа, сообщает BTU.

Отмечается, что эти теннисистки также находятся в предварительной заявке на первый турнир возобновлённого сезона в Палермо Palermo Ladies Open (3-9 августа).

Активна в теннисных соревнованиях и первая ракетка Украины, №5 рейтинга WTA, уроженка Одессы Элина Свитолина.

Ещё 3 июля она стартовала на выставочных соревнованиях Elle Spirit Open в швейцарском городе Монтрё, где её соперницей была швейцарка Симона Вальтерт (284).

В «розовой группе» Элина уступила Вальтерт — 2:6, 5:7 и победила Штефани Фёгеле (109) — 3:6, 6:3, 10:7. На групповом этапе Elle Spirit Open Свитолина проиграла Виктории Голубич (123).

Элина Свитолина рассказала о возможности своего участия на Открытом чемпионате США, который должен пройти в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября, отметив, что примет решение в последний момент.

«Продолжаю следить за ситуацией в США, чтобы определить, какие могут быть риски, — заявила Элина. — Если учесть количество заразившихся в последнее время в США, мне немного страшно. Знаю, что в Нью-Йорке ситуация стабилизировалась, но по стране количество заболевших возросло. Кроме того, неизвестно, что будет с рейтинговыми очками, поселением в Нью-Йорке, тестами на коронавирус… И насколько справедливо проводить турнир, если не все имеют возможность выехать из своей страны? Очень сложно принять решение. Я приму его в последний момент».

Как сообщала Одесса News, Даяна Ястремская, находясь в Одессе на карантине, представила своим подписчикам в социальных сетях свой первый профессиональный трек «Тысячи меня».