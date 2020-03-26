Всемирная теннисная ассоциация сняла историю жизни одесситки Ястремской

Всемирная теннисная ассоциация (WTA) сняла историю о жизни одесской теннисистки Даяны Ястремской.

Об этом сообщает XSPORT.



19-летняя одесситка Даяна Ястремская занимает 25-е место в мировом рейтинге и является одной из самых перспективных теннисисток мира. В WTA решили снять историю жизни Ястремской – поговорить с ней и её семьёй о детстве, теннисной карьере и планах, — говорится в сообщении спортивного издания.

Одесситка рассказала о проблемах с ногами, её дедушка – о том, как привёл Даяну в теннис, мама – разрыдалась, когда рассказывала, как к ней возвращалось зрение во время победного финала дочери.



В общем, эту историю действительно стоит посмотреть. И, отдельно стоит отметить английский язык от одесситки – очень и очень уверенный.

В этой же истории Даяна заявила, что хочет выиграть турнир Grand Slam.

Как сообщала Одесса News, в настоящее время Даяна в Одессе, поскольку по решению WTA никакие теннисные соревнования из-за распространения коронавируса не будут проводиться ранее июня.