Свитолина разгромила голландку Рус и вышла в финал турнира в Мексике

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина сыграет в решающем матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монтеррее (Мексика) с призовым фондом $ 251,75 тыс.

В полуфинале соревнований посеянная под первым номером уроженка Одессы за 52 минуты уверенно победила голландку Аранчу Рус — 6:0, 6:1, сообщает XSPORT.

В финале турнира Свитолина встретится с чешкой Марией Боузковой, которая, в свою очередь, обыграла 2-й номер «посева» британку Джоанну Конту — 6:3, 6:4.

«Важно быть на 100% готовой и полностью восстановиться. Полуфиналы и финалы всегда непросто играть, потому что ты как бы близко к титулу, но одновременно и далеко. Впереди много работы и все соперники очень мотивированы. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах», — заявила теннисистка.

Отметим, что для Свитолиной это первый финал в сезоне. Всего Элина 16 раз в карьере выступала в финалах турниров WTA (13 побед и 3 поражения).

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина успешно преодолела четвертьфинальный раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монтеррее (Мексика), за 1 час 40 минут обыграв Лейлу Энни Фернандес из Канады — 6:4, 7:5,