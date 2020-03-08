Одесская писательница представила новый детективный роман

В книжном магазине «Буква» на Дерибасовской в Одессе состоялась презентация новых книг одесской писательницы Ирины Лобусовой.

Как сообщает Думская, книги известной одесской детективщицы расходятся с невероятной быстротой.

Накануне 8 Марта Ирина Лобусова презентовала свой последний роман «Катакомбы Военного спуска» и десятый в серии «Ретророман».



Действие первого романа происходит в в бандитской Одессе 1930 года.



Вторая книга, представленная на презентации, с интригующим названием «Дневник призрака», тоже ретро, но речь идёт о «советской серии», героев косят сталинские репрессии вкупе с маньяками, а все интриги закручиваются вокруг личности молодой женщины, вполне законопослушной докторши Зинаиды Крестовской, к которой так и липнут неблагонадёжные персонажи.



«В основу сюжета «Дневник призрака» я положила легенду о мародёрах, которые специально жгли костры на мысе Большого Фонтана, чтобы корабли разбивались, и можно было завладеть добычей», — рассказала писательница.



Следующая книга «советской серии» от Ирины Лобусовой будет называться «Змей Сварога» и расскажет о событиях 1940 года в Бессарабии. Планируется и серия детективных романов, посвящённая второй половине 60-х. Ещё два романа — «Красная комната» и «Чужая кожа» — Ирина выпустила в серии «Украинский детектив» — с современными сюжетами.



Прямо на презентации Лобусовой предложили провести мастер-класс по написанию детективов для детей. Но она вежливо отказалась: «Чтобы писать какую-то детективную историю, нужен опыт, а детям лучше пробовать свои силы в сказках и фантастике».

Как сообщала Одесса News, украинский студент Валентин Лавренюк подписал контракт с известным писателем Стивеном Кингом на экранизацию его романа, по которому получил права на съёмку всего за 1 доллар.

Фото: Владимир Андреев/Думская