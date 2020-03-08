Александр Малинин выступит в Одессе 26 марта

Александр Малинин 26 марта даст концерт в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М.Водяного.

Малинин — певец, без чьих песен представить эстраду уже просто невозможно. Искусство Александра Малинина покорило сердца миллионов. Его художественный стиль, исполненный высочайшего благородства и достоинства, понятен всем и, безусловно, вошёл в сокровищницу эстрадной культуры.

Творчество Малинина органично сочетает традиции романса и современное звучание. Его глубокие и искренние интонации заставляют трепетать сердца публики, особенно её женской части! Мы слышим характерную задушевность, есенинский бунтарский дух, бесшабашную удаль и аристократическую утончённость. Певец уже много лет верен своему сценическому образу и репертуару. Песни он выбирает сам, отдавая предпочтение стихам с глубокой внутренней энергетикой, произведениям поэтов-классиков.



За свою сольную карьеру Александр добился колоссальных результатов. Звание народного артиста, наличие именного знака на «Площади звёзд», престижная музыкальная премия «The World Music Awards» за самое большое количество проданных дисков – всё это есть у Александра Малинина.

Впрочем, не огромное количество дисков является главным показателем популярности артиста. Песни, которые навсегда поселились в сердцах слушателей и аншлаги, сопровождающие концерты Малинина – главные достижения певца! С 1988 г. Малинин выпустил около 30 альбомов, два из них — «Червона калина» (2003) и «Чарiвна Скрипка» (2006) — на украинском языке.

Начало концерта в 19:00.

Цена билетов 350 — 2500 гривен. Их можно купить здесь.