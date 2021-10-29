Куда пойти в Одессе на выходных 30-31 октября

Несмотря на пребывание в «красной» карантинной зоне, в Одессе много ивентов, посетив которые, можно с пользой провести свободные от работы дни. Тем более, что близится Хэллоуин — праздник, который набирает обороты среди молодёжи и детей.

Правда, некоторые зрелищные заведения из-за карантина, закрылись, как, например, Одесский национальный академический театр оперы и балета. А в те, которые работают, попасть можно лишь при наличии ковид-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или справки о выздоровлении. Если у вас таких документов нет, можно посетить мероприятие на свежем воздухе или приобщиться к прекрасному онлайн.

Выбор, как всегда, за Вами!

30 октября в 19:00 в Филармонии лучшее мировое трибьют шоу Адриано Челентано! Музыканты великого маэстро! Все лучшие хиты! И бесконечное очарование Италии в большом концерте. Несмотря на то, что пародий и попыток стать похожими на Челентано было много, только один артист смог сделать это виртуозно, не наигранно и гармонично – Адольфо Себастьяни. Цена билетов от 350 до 930 грн.

До 30 октября во Всемирном клубе одесситов (ул. Маразлиевская, 7) персональная выставка живописи одесской художницы Ольги Котовой «Аромат лета». На картинах мастера — наш город: уютный и торжественный, камерный и пестрый, суетливый и праздничный, притягивающий своей магической красотой.

30 октября в Одесском Театре на Чайной премьера спектакля «Двое» по мотивам пьесы У. Гибсона «Двое на качелях». Режиссёр Юрий Невгамонный. В ролях: Милена Компаниец, Влад Костыка. Жанр: мелодрама. Продолжительность 1 час 35 минут. Ограничения по возрасту +15. Цена билетов от 40 до 150 гривен. Приходите к 19:00 на ул. Маразлиевскую, 34-А.

30 и 31 октября в Одессе состоится 24-й сезон Odessa Fashion Day. Главной локацией проекта станет территория профессиональной студии First Photostudio (ул. Черноморского казачества 119/4б). Здесь пройдут показы коллекций 18 дизайнеров из разных городов Украины. Первый день проекта, 30 октября, начнётся со встречи-лекцией с Ириной Сидорук – соучредительницей первого украинского Тренд-бюро WENS, fashion-дизайнера и ТВ-эксперта в области моды и стиля. Она расскажет о персональном стиле, поможет разобраться в трендах. 30 и 31 октября зрителей будет принимать зал «Бруклин». Зрителей ожидают показы таких брендов: Darinal Design, Pravda Label, Alexandra Khedoyan, TARITSA, Лейла, Sviridova, Iryna Sidoruk, Victoria Lyuvena, OLENA KHALAMAN, Кю-Сарк & Lady Forever Club, VLADA Кошкин Дом, POLIV NIKA, Ирис & Lady Forever Club, детская школа моделей Millenium Alliance. Предварительно с расписанием показов можно ознакомиться, перейдя по ссылке //ofd.org.ua/program. Все показы можно посетить, предварительно зарегистрировавшись на сайте.

30-31 октября территория Одесской киностудии превратится в мир ужасов и призраков, атмосферу мрака, тьмы и веселья! 6-й самый МАСШТАБНЫЙ костюмированный семейный Halloween фестиваль вновь ждёт встречи с Вами: более 30-ти фотозон; тематические фудкорты и волшебные напитки; ещё больше конкурсов и самых крутых призов; шоу-программа ведущего; драйвовая музыка от ведущих кавер-бендов Одессы; детская зона; мастер-классы для всей семьи и квесты. Цена билетов от 150 до 200 грн. Приходите к 13:00.

Театр «Маски-шоу» приглашает в одесский Дом клоунов на спектакли октябрьского репертуара. Цена билетов от 180 до 350 гривен. Приходите к 19.00.

30-31 октября в галерее Artodessa выставка живописных работ Анны Евстратенко «Сад любви». В экспозиции представлена серия романтических произведений, воспевающих красоту и гармонию человека, его взаимоотношений и совершенство всего живого.

31 октября в Одессе состоится ежегодная ночь тыкв с жуткими костюмами и самодельными тыквенными головами, которые впоследствии превратятся в большую «тыквенную» инсталляцию. Можно прийти с детьми. На территории Дерибасовской и Горсада пройдут традиционные конфетные «вымогательства». Приходите к 19:00. Вход бесплатный.



31 октября вечеринка в Happy Wine. Угощают авторским «правильным» глинтвейном, разыгрывают патио и включают винил, дарят -15% на всё, что захотите забрать домой, греют казан с глинтвейном. Приходите с 13:00 и до ночи. вечеринка в Happy Wine. Угощают авторским «правильным» глинтвейном, разыгрывают патио и включают винил, дарят -15% на всё, что захотите забрать домой, греют казан с глинтвейном. Приходите с 13:00 и до ночи.

31 октября в 19:00 в Украинском театре романтический вечер под завораживающие звуки скрипки настоящего мага сцены, скрипача Святослава Кондратива. Артист подготовил для одесситов удивительную программу – композиции, которые Вы давно знаете и любите, музыку легендарного Эннио Морриконе в обрамлении авторских композиций. Стильный и харизматичный Святослав Кондратив покоряет своим шармом, виртуозностью и талантом с первых минут! Будет удивительно! Цена билетов от 290 до 850 грн.

31 октября в Еврейском музее Одессы творческая встреча с историком и краеведом Александром Бабичем. Встреча будет посвящена 80-летию со дня начала румынско-немецкой оккупации Одессы. Телефон для записи: 050-392-30-88. Приходите к 17:00. Благотворительный взнос не менее 100 грн.

До 1 ноября в кинотеатре «Синема сити» 27-й ежегодный фестиваль «Новое немецкое кино-2021». Лучшие киноленты немецких режиссёров. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.



До 7 ноября в Одесском историко-краеведческом музее выставка “Миг свободы” известного одесского фотографа Леси Чикарюк. Леся, без преувеличения, – уникальная девушка. В детстве ей поставили ДЦП, а она, несмотря на диагноз, водит автомобиль, занимается конным спортом. А ещё любит фотографировать лошадей.

Уютных выходных! Локдауны временные — искусство вечно!

Фото: Александр Александров/Одесса News, Думская, Всемирный клуб одесситов

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