С 1 ноября в Украине меняются правила дорожного движения

В Украине с 1 ноября вступают в силу изменения в Правила дорожного движения.

Об этом в Теlegram сообщает Министерство внутренних дел.

«Изменения, в основном, обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины, а именно — ГСТУ 4100: 2021 и ГСТУ 2587: 2021, которые разработаны с учётом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах», — говорится в сообщении.

В частности, появятся новые дорожные знаки: жилая зона, пешеходная дорожка, начало населённого пункта и его окончание, направление поворота, места разрешённой остановки и стоянки, запрет движения транспортных средств, автозаправочные/электрозарядные станции, место для зарядки электромобилей, платная дорога и её конец, островок безопасности, диагональный пешеходный переход и другие.

Кроме того, вводится новая дорожная разметка для обозначения средства для успокоения движения, выделенных парковочных мест вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке, перед выходами с территории школ, для обозначения мест концентрации ДТП, для обозначения выделенных мест парковки вдоль дорог.

К действующей вертикальной разметке добавляется новая: жёлто-красная.

В ПДД изменены требования относительно краевой дорожной разметки в соответствии с положениями ГСТУ 2587: 2021, где краевой является только разметка 1.2.

Также вводятся изменения, связанные с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, а именно: новое определение велосипедной дорожки, понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда, указаны права и обязанности велосипедистов, детально регламентируется, как они должны действовать во время движения, регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.

Как сообщала Одесса News, с 1 ноября в районе Староконного рынка в Одессе вводится новая схема организации дорожного движения.

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