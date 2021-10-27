С 1 ноября в районе Староконного рынка в Одессе будет новая схема дорожного движения

С 1 ноября в районе Староконного рынка в Одессе вводится новая схема организации дорожного движения.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что вокруг Староконного рынка будет организовано одностороннее движение автотранспорта в границах улиц А.Кутузакия, Косвенной и переулка Староконного.

Специалистами отдела дорожных знаков и турникетов КУ «СМЭП» Одесского городского совета начаты работы по установке соответствующих знаков с табличками.

Как сообщала Одесса News, в октябре на пересечении улиц Коблевской, Льва Толстого и Соборной площади в Одессе введена новая схема дорожного движения, согласно которой приоритет у транспорта, движущегося по Соборной площади.

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